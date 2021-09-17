Теперь ей грозит несколько лет тюрьмы.

Жительница Смоленска обнесла во Владимире пять магазинов. Во всех случаях зарегистрирована кража со взломом.В июне представители торговых точек обратились в полицию, сообщив о пропаже 90 тысяч рублей. Злоумышленники проникали в супермаркеты срывая входной замок.«Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили, что к преступлениям причастна одна и та же женщина. При взаимодействии с коллегами из Рязанской области личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 34-летняя уроженка Смоленска», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Преступницу задержали. Она призналась в совершении краж. Женщину опустили под домашний арест. Ущерб частично возмещён.