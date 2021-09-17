Полиция помогла старикам выбраться из леса.

Во Владимирской области сотрудники полиции разыскали потерявшихся в лесу пенсионеров. Об истории, которая могла обернуться трагедией, рассказали в пресс-службе УМВД региона.В воскресенье, 12 сентября, в МВД поступило сообщение о пропаже в Камешковском районе 80-летнего мужчины. Он ушёл за грибами и не вернулся.По тревоге был поднят личный состав отдела. Вместе с родственниками, спасателями и добровольцами правоохранители отправились в лес.«Поиски продолжались более 15 часов, не прекращались и ночью. Утром 13 сентября участковые заметили лежащего в высокой траве человека. Дочь узнала в нём своего отца. Пенсионера спасли», - поделились подробностями в ведомстве.Через несколько часов потерялся ещё один житель Камешково, а верней жительница. В лес направили наряд ДПС. Через три часа пенсионерку нашли. Она также отправилась за грибами, но заблудилась. К приезду сотрудников женщина практически увязла в болотистой почве.