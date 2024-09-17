С 16 октября сезон охоты приостановлен. Достать ружья и отправиться за дичью теперь можно будет только после отмены особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал

С 16 октября сезон охоты приостановлен. Достать ружья и отправиться за дичью теперь можно будет только после отмены особого противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Сейчас в регионе установлена чрезвычайная степень пожарной опасности. С 16 сентября губернатор ввел режим повышенной готовности. Жителям региона не рекомендуется посещать леса. Напомним, вчера стало известно о горящих