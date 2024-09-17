В начале учебного года многие родители не смогли открыть электронный дневник ребенка. Платформа «Электронная школа» дала сбой. В том числе это мешало и оплатить горячее питание. Ситуацию

В начале учебного года многие родители не смогли открыть электронный дневник ребенка. Платформа «Электронная школа» дала сбой. В том числе это мешало и оплатить горячее питание. Ситуацию прокомментировала министр образования и молодежной политики области. Светлана Болтунова объяснила, что в сбое виноваты два фактора: технический и человеческий. Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики области В начале учебного