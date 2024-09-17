За неделю с 9 по 15 сентября жители Владимирской области лишились более 35 миллионов рублей из-за мошенников. Полицейские зарегистрировали 80 преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД по

За неделю с 9 по 15 сентября жители Владимирской области лишились более 35 миллионов рублей из-за мошенников. Полицейские зарегистрировали 80 преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Оперативники отмечают, что злоумышленники начали чаще представляться сотрудниками сотовых компаний и предлагать продлить срок действия сим-карты или обновить приложение. Это случилось с 59-летней жительницей Кольчугинского района 14 сентября. Ей