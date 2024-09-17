На 10 сентября была завершена проверка 91% многоквартирных домов: 2415 из 2 662 объектов.

Во Владимире начинается отопительный период. На совещании в администрации города обсудили готовность к наступающей зиме.По информации официальных лиц, на 10 сентября была завершена проверка 91% многоквартирных домов: 2415 из 2 662 объектов. Дома с отдельным отоплением и котельными на крыше были проверены полностью.Но некоторые дома не готовы к зиме в установленные сроки. Например, в Ленинском районе шесть домов не прошли проверку из-за разрыва трубы, в других шести домах были замечания от инспекции, еще в двух домах нашли грубейшие нарушения. Еще во Фрунзенском районе остались одинадчать домов, которые не были готовы к зиме, в Октябрьском районе два.Напомним, ранее мы писали, что