В доме №7 на улице Пичугина квартиру заполонил черный дым. Как сообщают в тревожном ведомстве, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 16 сентября в 22:02. На место выехали спасатели. Однако

В доме №7 на улице Пичугина квартиру заполонил черный дым. Как сообщают в тревожном ведомстве, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 16 сентября в 22:02. На место выехали спасатели. Однако ничего тушить сотрудникам МЧС не пришлось – до возгорания дело не дошло. Как выяснилось, хозяин квартиры решил пожарить яйца, но позже уснул, так и