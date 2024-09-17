Работы по ремонту должны были принять еще два мнсяца назад.

Руководитель коммерческой организации привлечен к ответственности за задержку капремонта ДМШ №1 имени С.И. Танеева во Владимире. Согласно информации пресс-службы региональной прокуратуры, работы по ремонту крыши и фасада учреждения, запланированные в рамках нацпроекта «Культура», должны были быть завершены еще в июле.Однако к середине сентября подрядчик ООО «Благострой» не выполнил свои обязательства. Сумма работ по капитальному ремонту школы превышает 8 млн рублей. Дальнейшая судьба проекта и возможное привлечение должностных лиц к административной ответственности находятся в стадии рассмотрения.Напомним, ранее мы писали, что