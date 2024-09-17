Сергей Глушко опубликовал ее фото в соцсети.

Сергей Глушко опубликовал ее фото в соцсети.21 августа Наташа Королева женила своего единственного сына Архипа, но этот день стал также и ее собственной годовщиной свадьбы. Ведь 21 год назад они с Сергеем Глушко сочетались законным браком. Однако сейчас поклонники беспокоятся. Похоже, не все гладко в семействе певицы.Всем известно, что Сергей Глушко переквалифицировался из стриптизера в художники. В соцсети он опубликовал снимок одной из своих картин, на которой изображена эффектная блондинка с лошадью. Тарзан уточнил, что длинноногой музой для него выступила победительница конкурсов красоты Олеся Бословяк.Несмотря на то, что девушка замужем, в Сети Наташе советуют присмотреть за мужем. Ведь несколько лет назад он был замечен в некрасивом эпизоде. Супруга застукала его в компании с двумя красотками. Позже оказалось, что Сергея опоили и ограбили, а Королева даже писала заявление в полицию и пригрозила мужу разводом. Тогда бывший стриптизер все осознал и покаялся перед женой и публикой. Однако осадок у поклонников остался.Напомним, Наташа Королева познакомилась с Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан в 2001 году на одном из шоу артиста. Тогда певица тяжело переживала разрыв с первым мужем Игорем Николаевым. После шоу Наташа предложила Сергею Глушко выступать в ее концертных номерах. В 2003 году артисты поженились.Примечательно, что сын исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" Архип познакомился со своей нынешней супругой почти также. Он переживал размолвку с девушкой и отвлекался, путешествуя по барам. Именно в одном из таких мест Архип встретил Мелиссу, которая в 2024 году стала его законной супругой.