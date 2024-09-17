17-летний подросток из Гусь-Хрустального дерзко ограбил и сильно избил нового 39-летнего знакомого. Парень пытался выбить долг за то, что научил приятеля общаться с женщинами, уточнил «Шестому

17-летний подросток из Гусь-Хрустального дерзко ограбил и сильно избил нового 39-летнего знакомого. Парень пытался выбить долг за то, что научил приятеля общаться с женщинами, уточнил «Шестому каналу» собственный источник. В пресс-службе Следкома Владимирской области сообщили, что 16 июня 2024 года подросток, будучи в одном из дворов на проспекте 50 лет Советской Власти Гусь-Хрустального, увидел конфликтующую