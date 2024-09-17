Отдел соцзащиты Собинского района требовал у нее документы, подтверждающие ранение, вместо того, чтобы самостоятельно запросить их для работы.

Супруга раненого участника СВО обратилась в прокуратуру Владимирской области из-за отказа в выплате материальной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Отдел соцзащиты Собинского района требовал у нее документы, подтверждающие ранение, вместо того, чтобы самостоятельно запросить их для работы.В дело вмешалась прокуратура и вскоре владимирец получил 750 тысяч рублей помощи, а ответственные лица было привлечены к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре подчеркнули нарушение прав пострадавшего и отметили, что запрос документации не должен был возлагаться на самого раненого бойца. Напомним, ранее мы писали, что .