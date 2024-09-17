Проблема кадрового голода пока не решена. Чиновники городской администрации провели совещание по вопросам подготовки Владимира к предстоящей зиме. В том числе речь зашла о работе

Проблема кадрового голода пока не решена. Чиновники городской администрации провели совещание по вопросам подготовки Владимира к предстоящей зиме. В том числе речь зашла о работе общественного транспорта и коммунальных служб. Как пояснили руководители соответствующих направлений в горадминистрации, проблема кадрового голода все еще дает о себе знать. Алексей Афанасьев, директор МКУ «Центр управления городскими дорогами» Вакансии