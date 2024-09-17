Что связывает Артура Конан Дойля, Эдгара Аллана По и Агату Кристи с Владимирской областью? Где был написан первый детектив? Об этом и не только посетителям расскажут в Музее детектива. В

Что связывает Артура Конан Дойля, Эдгара Аллана По и Агату Кристи с Владимирской областью? Где был написан первый детектив? Об этом и не только посетителям расскажут в Музее детектива. В минувшие выходные он открыл свои двери для любителей загадочных историй. Татьяна Пикунова, владелица музея Мы делаем два утверждения. Первое – Штирлиц наш, владимирский. Второе –