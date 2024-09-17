Дети и молодежь будут заниматься там по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Социальная одарённость».

Во Владимирской области 10 сентября открыли Центр выявления поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодёжи «Платформа Владимир». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Центр создан на базе Владимирского института развития образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Работа в учреждении организована по модели образовательного центра «Сириус».Центр находится на улице Каманина, 30/18 во Владимире, по соседству с детским технопарком «Кванториум 33». Дети и молодежь будут заниматься там по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Социальная одарённость». Для учащихся доступны занятия по биофизике, инженерии, неробиологии, информатике и другие. Ребят, которые смогут учиться в центре будут отбирать по олимпиадным и конкурсным движениям.Отмечается, что в центре также будут проводить олимпиады, круглые столы, чемпионаты, организовывать лагеря и другие образовательные мероприятия и события. Напомним, ранее мы писали, что