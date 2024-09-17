Во Владимире у Факела ограждение проткнуло иномарку. Белый «Хендай» пытался уйти от аварии, но влетел в металлический забор, балка которого прошла прямо через лобовое стекло. Видео

Во Владимире у Факела ограждение проткнуло иномарку. Белый «Хендай» пытался уйти от аварии, но влетел в металлический забор, балка которого прошла прямо через лобовое стекло. Видео инцидента появилось в социальных сетях. В ГАИ области уточнили – все случилось утром 17 сентября, без 5 минут восьмого у дома №18 на проспекте Строителей. Алена Бусько, старший инспектор