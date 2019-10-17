Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание россиянки по запросу США. Правоохранительные органы республики имели на это право, заявил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание россиянки по запросу США. Правоохранительные органы республики имели на это право, заявил глава государства.По его словам, все дело в единой системе, котораяидентифицирует личность при прибытии в ту или иную страну. "Я образноговорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек. Что надо сделать?Разобраться", – приводит слова Лукашенко БелТА.Необходимо было уточнить, вдруг человек совершил убийство,попытался оправдаться белорусский лидер. "Когда мы увидели, что якобыкто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было","Разбирались и уточняли" правоохранительные органыБелоруссии аж два дня. Россиянку Анну Богачеву задержали 13 октября, аотпустили 15-го. Чем занимались спецслужбы соседней республики все это время -неизвестно. Тем более, как утверждает сам Лукашенко, современные технологиипозволяют идентифицировать личность на раз-два.При этом санкции в отношении тех, кто вмешивается в выборы,назвал правомерными. Он напомнил о произошедшем в 2008 году, когдаамериканскому послу пришлось покинуть республику. "Открытое вмешательство.Участие в демонстрациях и прочее", – назвал причину глава государства.Россиянка Анна Богачева находится в санкционном списке США.В Вашингтоне подозревают ее во вмешательстве в президентские выборы в США в2016 году. В момент задержания с ней был муж и маленький ребенок.Инцидент вызвал волну возмущения в России. Авторы анонимныхтелеграм-каналов задались вопросом: чьим союзником является президент – России или США? По их мнению, ездить в Белоруссию для россиянстановится все опаснее.