Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание россиянки по запросу США. Правоохранительные органы республики имели на это право, заявил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание россиянки по запросу США. Правоохранительные органы республики имели на это право, заявил глава государства.
По его словам, все дело в единой системе, которая
идентифицирует личность при прибытии в ту или иную страну. "Я образно
говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек. Что надо сделать?
Разобраться", – приводит слова Лукашенко БелТА.
Необходимо было уточнить, вдруг человек совершил убийство,
попытался оправдаться белорусский лидер. "Когда мы увидели, что якобы
кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было",
"Разбирались и уточняли" правоохранительные органы
Белоруссии аж два дня. Россиянку Анну Богачеву задержали 13 октября, а
отпустили 15-го. Чем занимались спецслужбы соседней республики все это время -
неизвестно. Тем более, как утверждает сам Лукашенко, современные технологии
позволяют идентифицировать личность на раз-два.
При этом санкции в отношении тех, кто вмешивается в выборы,
назвал правомерными. Он напомнил о произошедшем в 2008 году, когда
американскому послу пришлось покинуть республику. "Открытое вмешательство.
Участие в демонстрациях и прочее", – назвал причину глава государства.
Россиянка Анна Богачева находится в санкционном списке США.
В Вашингтоне подозревают ее во вмешательстве в президентские выборы в США в
2016 году. В момент задержания с ней был муж и маленький ребенок.
Инцидент вызвал волну возмущения в России. Авторы анонимных
телеграм-каналов задались вопросом: чьим союзником является президент – России или США? По их мнению, ездить в Белоруссию для россиян
становится все опаснее.