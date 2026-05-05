Пришла в школу новая девочка. Наступила перемена. Смотрит она в окошко, а там все детки играют в футбол на школьном дворе, и только один мальчик угрюмо и одиноко стоит в сторонке. На следующей перемене она глядит: опять с ним никто не играет. И на следующей перемене тоже. Так ей мальчика жалко стало, что вышла она во двор, подошла к мальчику, погладила по головке и говорит:
- Бедный малыш, никто с тобой не играет, никто не хочет с тобой дружить! А хочешь, я буду твоим другом?
- Угу!
- Ну, пойдем, поиграем во что-нибудь...
- Дура, что ли!? Не видишь: я на воротах стою!
еще анекдот!