Осадки ожидаются в ночь с субботы на воскресенье.

В ближайшую ночь с 17 на 18 октября синоптики передают ухудшение погодных условий. Мокрый снег будет сопровождаться сильными порывами ветра. Об этом информирует Владимирский центр по гидромететоролоии и мониторингу окружающей среды.Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. Жителей и гостей региона просят быть осторожнее. Такие погодные условия повышают риски ДТП, перебоями в работе ЛЭП и других жилищно-коммунальных коммуникаций.