В УМВД России по Владимирской области позравили руководителей и сотрудников служб.

12 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и работники медицинских организаций МВД России. В этот день в 1921 году был издан приказ НКВД РСФСР об организации приемных покоев для милиционеров.В УМВД России по Владимирской области медицинская служба образована в 1944 году. За десятилетия усилиями нескольких поколений руководителей и сотрудников служба из небольшой медчасти превратилась в развитое ведомственное лечебно-профилактическое учреждение, которое в настоящее время возглавляет полковник внутренней службы Алексей Груздев.Долгие годы ведомственная медицинская служба, выполняя свою гуманную миссию, стоит на охране здоровья сотрудников органов внутренних дел, укрепляя здоровье личного состава Управления МВД России по Владимирской области, продлевая активное долголетие пенсионеров МВД и заботясь об их семьях.***В 1918 году совместным решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была утверждена Инструкция «Об организации Советской Рабоче-Крестьянской милиции». С этого началось формирование единой системы кадрового обеспечения - от Народного комиссариата РСФСР до губернских и уездных органов.С момента создания в 1930 году Управления кадров НКВД РСФСР кадровая служба существует как специализированная структура.За многие десятилетия ее наименование и организационное построение претерпевали различные изменения, но главной задачей неизменно оставалось обеспечение органов внутренних дел высокопрофессиональными специалистами, обладающими глубокими знаниями и необходимыми морально-психологическими качествами.Сегодня кадровая служба является одной из основополагающих в системе МВД России. На плечах сотрудников лежат задачи по формированию высокопрофессионального, морально и психологически устойчивого личного состава, способного эффективно решать задачи по обеспечению безопасности личности, выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка, защите различных форм собственности.Среди основных задач сотрудников управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области, возглавляет которое полковник полиции Игорь Гундарев - организация воспитательной работы с личным составом, широкий спектр направлений социальной работы (с действующими сотрудниками, с семьями погибших сотрудников, ветеранами и т.д.), которая включает в себя и вопросы правовой защиты. Другими словами, кадровики сопровождают сотрудников органов внутренних дел на всем протяжении их службы.***В УМВД России по Владимирской области чествовали профессионалов своего дела. Слова поздравлений в адрес руководителей и сотрудников служб прозвучали от заместителей начальника УМВД Игоря Хомякова и Павла Алексахина.За высокие показатели в служебной деятельности, преданное и ответственное отношение к службе сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.