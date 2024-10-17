Новое производство мороженого и кисломолочных продуктов появится в Киржачском районе. Инвестпроектом займется компания «Киржач молоко», рассказали в правительстве области. На закладке

Новое производство мороженого и кисломолочных продуктов появится в Киржачском районе. Инвестпроектом займется компания «Киржач молоко», рассказали в правительстве области. На закладке фундамента побывал Александр Авдеев. Губернатор заложил символическую «капсулу времени» в бетон. О том, какое же там написано послание для потомков, региональные власти не сообщают. Новое производство будет иметь площадь 30 тысяч квадратных метров. Также