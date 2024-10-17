37-летнего жителя Коврова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 8,5 лет мужчина проведет в колонии

37-летнего жителя Коврова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 8,5 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Напомним, ковровчанин сильно избил нового приятеля и выставил его на крыльцо, где он скончался. История началась вечером 23 июня. Будущий осужденный пил у себя