В отношении сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Московской области возбуждено уголовное дело, сообщают в Следкоме области. Мужчину подозревают в том, что он спровоцировал

В отношении сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Московской области возбуждено уголовное дело, сообщают в Следкоме области. Мужчину подозревают в том, что он спровоцировал аварию, в результате которой погибла женщина. Фигурант управлял автомобилем «Тойота Королла» и двигался по Суздальскому району в сторону Владимира. По предварительным данным, он избрал дистанцию и скорость, которые не позволяют