К счастью, никто не пострадал.

На трассе М-7 во Владимирской области водитель легковушки влетел в отбойник.Авария произошла в Ковровском районе вечером 14 октября. Об этом рассказали в группе «Заметки спасателя».«В Сенинских двориках водители большегрузов остановились пропустить аварийно-спасательный автомобиль, который спешил на помощь. Но нашелся водитель легкового автомобиля, который посчитал, что его дела важнее», — указано в посте.Он создал помеху проезду. На место прибыли спасатели. Оказалось, что в люди в ДТП практически не пострадали, они были сильно напуганы.Напомним, что в ДТП с фурами во Владимире .