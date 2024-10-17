В период с 7 по 13 октября совершено 78 дистанционных преступлений, в результате которых потерпевшие лишились более 37 млн рублей.

Еженедельно сотрудники полиции фиксируют многомиллионный ущерб от противоправной деятельности дистанционных аферистов. В период с 7 по 13 октября сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 78 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие лишились в общей сложности более 37 млн рублей.7 октября в МО МВД России «Ковровский» поступило заявление от 33-летнего местного. Потерпевший пояснил полицейским, что неизвестные, под предлогом дополнительного заработка, завладели деньгами в сумме более 1,7 млн рублей, которые были переведены на различные карты.В этот же день по аналогичной схеме жертвой обмана стал 63-летний житель Суздальского района. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что откликнулась на предложение «дополнительного заработка на инвестициях», поступившее в мессенджере. В итоге он потерял более 1,4 млн рублей.Днем позже, поверив неизвестным, обещавшим большой заработок, лишилась 2,1 млн рублей жительница Владимира.12 октября ещё одна жительница областного центра, поверив в быстрый и легкий заработок, отдала мошенникам более 5,5 млн рублей, одна часть которых принадлежали ей и супругу, а вторая – была взята в кредит под высокий процент.По всем фактам совершенных мошенничеств следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Мошенники становятся все более изобретательными и опасными. Они используют различные методы обмана, чтобы украсть деньги и личные данные пользователей.Сотрудники полиции в очередной раз информируют об основных методах противодействия телефонным мошенникамИнформирование и обучение граждан. Читайте профилактическую информацию, делитесь этой информацией и рассказывайте о возможных схемах обмана и способах защиты от них своим родственникам, друзьям, коллегам. Также систематически стоит проводить обучающие мероприятия для сотрудников компаний и организаций, чтобы они могли распознать мошеннические звонки и предотвратить возможные убытки.Проверка номеров и информации. Перед тем как предоставить свои личные данные или совершить платеж, всегда проверяйте номер телефона и информацию, которую вам предоставляют. Мошенники часто используют поддельные номера и логотипы известных компаний, поэтому будьте осторожны и внимательны.Использование двухфакторной аутентификации. Двухфакторная аутентификация (2FA) - это дополнительный уровень защиты, который помогает предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам и личной информации. Многие сервисы и приложения предлагают возможность включить 2FA, что значительно усложняет работу мошенников.Будьте бдительны и осторожны, подвергайте сомнению любые звонки и сообщения от незнакомых вам абонентов! Не переводите свои деньги по просьбе сторонних лиц, тогда вы сможете избежать неприятных последствий.