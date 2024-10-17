Под Киржачом в особой экономической зоне началось строительство завода по переработке молока. В правительстве области сообщили, что инвестпроектом займется компания «Киржач молоко». На

Под Киржачом в особой экономической зоне началось строительство завода по переработке молока. В правительстве области сообщили, что инвестпроектом займется компания «Киржач молоко». На закладке фундамента побывал и Александр Авдеев. Вместе с коммерческим директором предприятия он заложил символическую «капсулу времени» в бетон. Правда о том, какое послание оставлено в капсуле – не сообщается. Как отмечают власти,