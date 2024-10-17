Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес владимирцев к Дальнему Востоку. Туристический поток в ..

Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес владимирцев к Дальнему Востоку.Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился почти на 30%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.Аномально тёплый сентябрь фактически подарил жителям Владимира дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.Популярность у владимирцев Дальнего Востока увеличилась на 30% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Забайкальский край, который принял 22% отдыхающих. Помимо этого, значительное число жителей Владимира посетило Приморский край (19%) и Амурскую область (15%).Самыми динамично растущими регионами год к году стал Камчатский край. В этот регион турпоток из Владимира увеличился на 32%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре владимирцы потратили на 56% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 40% вырос голосовой трафикРастёт популярность и южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Владимира в этом направлении увеличилось на 42%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 43% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения владимирских туристов стал Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.