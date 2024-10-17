Власти Владимира заявляют, сносить светофоры у НИКТИДа никто не будет. По крайней мере, в ближайшее время. История с этим перекрестком началась пару дней назад, тогда на сайте госзакупок

Власти Владимира заявляют, сносить светофоры у НИКТИДа никто не будет. По крайней мере, в ближайшее время. История с этим перекрестком началась пару дней назад, тогда на сайте госзакупок появился новый лот — устройство светофора в районе «Ивановских мануфактур» и заправки «Сан Петрол». Согласно приложенной схеме, перекресток у НИКТИДа ликвидируют, посреди дороги появится барьер, а со