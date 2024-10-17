В очередной раз участники акции рассказали пассажирам общественного транспорта о самых распространенных схемах обмана, которыми пользуются аферисты.

Сегодня в городе Владимире вновь курсировал «Финансовый троллейбус». Акция, инициированная студентами Юридического института Владимирского государственного университета, проводится в областном центре с 2015 года и ориентирована на профилактику мошеннических преступлений. К акции присоединились и правоохранители.В очередной раз участники акции- будущие юристы, сотрудники полиции и представители общественности- рассказали горожанам, пассажирам общественного транспорта, о самых распространенных схемах мошенничества, предупредили о новых уловках, которые сейчас используют аферисты. А чтобы необходимая информация и контакты всегда были «под рукой», всем пассажирам вручили профилактические памятки.Основная цель акции — донести до граждан то, что нельзя доверять незнакомым людям, тем более тем, кто убеждает в необходимости совершения финансовых операций.Местные жители, особенно люди пожилого возраста, с интересом реагируют на подобный формат подачи важной актуальной информации, внимательно слушают участников мероприятия и задают вопросы. Нередко граждане делятся собственными историями, в которых аферисты пытались их обмануть.Студенты юридического факультета ВлГУ отметили, что профилактическая работа, проводимая в таком необычном формате, очень нужна, особенно для пожилого населения, а акция "Финансовый троллейбус" обязательно принесет пользу.