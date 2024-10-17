Молодым людям рассказали об особенностях службы в некоторых подразделениях полиции.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области провели для студентов, обучающихся в юридических вузах г. Владимира, мероприятия профориентационной направленности.Встречи прошли на базе УМВД России по Владимирской области и Владимирского юридического института ФСИН России. В них приняли участие представители Следственного управления, Управления уголовного розыска, Экспертно-криминалистического центра и Управления по работе с личным составом регионального УМВД.Сотрудники полиции рассказали молодым людям о преимуществах службы в подразделениях полиции. В ходе мероприятий студенты получили возможность задать вопросы следователям, экспертам-криминалистам, сотрудникам уголовного розыска.Представители кадровой службы рассказали гостям мероприятий о специфике профессиональной деятельности и задачах, которые выполняют сотрудники органов внутренних дел в своей повседневной работе. Студенты узнали об условиях поступления на службу в органы внутренних дел, о преимуществах работы в полиции, социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам, профессиональном и карьерном росте. Им также были продемонстрированы видеоролики о службе в подразделениях органов внутренних дел.В завершение профориентационных мероприятий студенты поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную возможность личного общения, а полицейские, в свою очередь, пожелали юношам и девушкам успехов в учебе и пригласили на службу в органы внутренних дел.