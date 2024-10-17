В отношении него возбудили уголовное дело.

В исправительной колонии во Владимирской области нашли украинского вербовщика, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.Заключенному 33 года. Он отбывает наказание за применение запрещенных средств и методов ведения войны с декабря 2023 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — указали в ведомстве.Мужчина является гражданином Украины. Ранее его осудил Верховный суд ДНР.Ранее во Владимирской области мужчину .