В отношении него возбудили уголовное дело.
В исправительной колонии во Владимирской области нашли украинского вербовщика, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
Заключенному 33 года. Он отбывает наказание за применение запрещенных средств и методов ведения войны с декабря 2023 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», — указали в ведомстве.
Мужчина является гражданином Украины. Ранее его осудил Верховный суд ДНР.
Ранее во Владимирской области мужчину .