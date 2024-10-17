Он спрятал тело пожилой женщины и сбежал на родину.

Во Владимирской области мигрант убил одинокую пенсионерку в СНТ. Он долгие годы поддерживал дружбу с пожилой женщиной и заманил ее в дачный массив. Сейчас уголовное дело передали в Александровский городской суд. Подробности преступления — в материале .Называла «Захаром»Уголовное дело вели следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Владимирской области. Жертвой 47-летнего гражданина Таджикистана стала 71-летняя москвичка. Мужчина регулярно приезжал на заработки в Россию.Он познакомился с пожилой женщиной в столице, арендовал у нее комнату в квартире. Пенсионерка жила одна: ее муж умер, а детей в браке не было. Она называла мигранта «Захаром», рассказывала о нем другим родственникам. Со временем между приезжим и одинокой женщиной сложились теплые отношения. Они периодически созванивались. Иногда мужчина приезжал, чтобы помочь по хозяйству.Дальнейшую историю мы знаем только со слов обвиняемого. Между ним и пенсионеркой в феврале 2024 года случилась ссора. В ходе допроса мужчина заявил, что передал знакомой большую сумму на хранение. Та якобы решила не отдавать деньги и начала угрожать депортацией. Тогда мигрант решил реализовать зловещий план.Хорошо знал эти местаМужчина решил привезти пожилую подругу в СНТ «Холмы» Александровского района. Он несколько раз работал в домах в этом дачном массиве.Гастарбайтер предложил женщине приехать в деревню Редриковы Горы, чтобы отдохнуть от московской суеты. Пенсионерка, ничего не подозревая, согласилась. Они отправились в СНТ на такси. На проселочной дороге в безлюдном месте мужчина напал на знакомую и нанес ей не менее шести ударов по голове и телу обрезком металлической трубы. Пожилая женщина умерла от полученных травм.«Он планировал выкопать яму для сокрытия трупа жертвы, однако из-за того, что земля сильно промерзла, сделать этого не смог», — уточнили в прокуратуре Владимирской области.В итоге злоумышленник сбросил тело под откос грунтовой дороги. 30 марта труп женщины обнаружил житель Александровского района, который поехал на частную ферму за молоком. Началось расследование.«Совершив убийство, обвиняемый с места происшествия скрылся, выбросив орудие преступления в неустановленном следствием месте, а позже уехал в Таджикистан. Однако по возвращении в Россию 2 мая он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавили в ведомстве.Ранее во Владимире , который убил пожилую соседку. Преступление произошло семь лет назад. Мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.