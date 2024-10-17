Сумма причиненного ущерба составила более 2 700 000 рублей.

8 октября текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району обратился представитель одного из расположенных на территории района предприятий, сообщивший о пропаже используемых при производстве комплектующих.Сотрудниками полиции при содействии представителей предприятия были проведены необходимые, в том числе оперативно-розыскные мероприятия. В результате по подозрению в причастности к пропаже были задержаны 28 и 30-летний работники, один из которых занимал должность кладовщика, а второй – водителя.Установлено, что фигуранты с июля по октябрь текущего года регулярно выносили детали и в дальнейшем их реализовывали.Сумма причиненного противоправными действиями ущерба составила более 2 700 000 рублей.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.