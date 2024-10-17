За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 ДТП, в которых 4 человека погибли, 43 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли, 43 получили травмы, из них 6 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 318 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.г. ВладимирПо предварительной информации, 07.10.2024 г. в 15:38 на 20 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» водитель автомобиля «Митсубиши», 2004 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя, 1980 г.р., после чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажиры, 2006, 2021 и 1974 г.р., находятся на амбулаторном лечении.Муромский район:По предварительной информации, 08.10.2024 г. в 18:30 в на ул. Радиозаводское шоссе в г. Муром водитель автомобиля «ВАЗ», 2005 г.р., допустил наезд на пешехода 1958 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 09.10.2024 г. в 14:05 на 13 км автодороги «Александров – Балакирево» водитель автомобиля «УАЗ», 1984 г.р., при развороте с правой обочины допустил столкновение с движущимся попутно автомобилем «Ауди» под управлением водителя 1998 г.р. От удара автомобиль «Ауди» отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Деу-Нексиа» под управлением водителя 1957 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди», 1999 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 10.10.2024 г. в 15:20 на 44 км автодороги «Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка» водитель автомобиля «УАЗ» с прицепом, 2000 г.р., при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движущемуся слева автомобилю «ИЖ» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ИЖ» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 11.10.2024 г. в 09:45 на ул. Льва Толстого в г. Муром водитель автомобиля «Хендай», 1960 г.р., при повороте налево совершил наезд на пешехода, 1973 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Камешковский район:По предварительной информации, 12.10.2024 г. в 18:30 на 18 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» восточное соединение с автодорогой «М-7 Волга» водитель автомобиля «ВАЗ», 1960 г.р., двигаясь в направлении г. Владимира, совершил наезд на пешехода 1950 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Октябрьский район:По предварительной информации, 13.10.2024 г. в 18:45 на ул. Октябрьский проспект в г. Владимир водитель автомобиля «Лада», 1954 г.р., допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с движущимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем «Воях Фри» под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и его пассажир, 1958 г.р., находятся на амбулаторном лечении.Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При управлении транспортным средством соблюдайте боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Не садитесь за руль, если употребили спиртное.Пешеходам, в свою очередь, необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться световозвращающими элементами.