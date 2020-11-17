Сегодня отмечается 97 годовщина со дня образования службы участковых уполномоченных полиции.

На всех этапах развития Российского государства служба участковых уполномоченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел.Прототипами современного участкового уполномоченного были: квартальный надзиратель, участковый пристав, околоточный надзиратель, урядник, старший милиционер, участковый надзиратель, участковый инспектор.Сегодня участковым уполномоченным полиции отведена одна из ведущих ролей в решении задач, возложенных на полицию. Основу службы составляют преданные своему делу люди. Находясь на переднем плане борьбы с преступностью, они непосредственно контактируют с населением вверенных участков, выполняют профилактическую работу, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка.***История правоохранительных органов Петушинского района неразрывно связана с историей службы участковых уполномоченных. В довоенные годы из 30 сотрудников, входивших в состав поселковой милиции, 7 были участковыми инспекторами.В разные годы несли достойно службу участковые инспектора: Шаблий Р.П., Коротков И.М., Жуков С.В., Егоров В.Б., Юдин Ю.Н., Чугунов А.В., Бахтурин Н.П., Горбов П.И. и Горбов В.П., Стенников А.В., Блинов С.П., Гущин В.И., Бахметьев И.В., Назаров А.Ю., Пещеров Н.С., Самолетов А.С., Золотов М.В. В годы войны в борьбе с преступностью погиб участковый уполномоченный Вахрин А.Ф.В послевоенные годы трагически погиб участковый уполномоченный Прямов В.Т., который преследовал группу заключенных, совершивших побег из КПЗ. Участковый инспектор Соколов Я.И. в 1947 году предотвратил побег двоих опасных преступников, которые пытались завладеть его оружием, но он справился с ними, одного ранив.Эти сотрудники вписали замечательную страницу в историю службы участковых уполномоченных нашего района.В настоящее время отделение участковых уполномоченных ОМВД России по Петушинскому району, которое входит в структуру ОУУПиПДН, достойно продолжает дело предшественников.Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант полиции А.Р. Травкин служит в органах внутренних дел с 2009 года.Под его руководством трудится начальник службы участковых уполномоченных майор полиции С. Сухарева.Служебный путь Светланы начался в 2008 году с должности помощника участкового, поэтому она как никто другой знает все особенности службы в подразделении. По ее словам, сегодня в службе участковых уполномоченных полиции работают настоящие профессионалы своего дела. У большинства из них за плечами огромный опыт работы. Это - старшие участковые уполномоченные майоры полиции Маркин А.А., Кудряшов Р.В., Подтягин С.Н, Зубарев А.А., Медведева М.М, Гамаев Р.А. Не один десяток лет они служат, передавая опыт новому поколению сотрудников.Среди молодых кадров - младшие лейтенанты полиции Строганов В.А., Куликов С.С.,лейтенанты полиции Коротков В.В., Кравцова Е.Р., старший сержант полиции Ливоненко Р.В. Они поступили на службу не так давно, но уже имеют достойные результаты.Отлично себя зарекомендовали старшие лейтенанты полиции Суржик В.Е., Назаров И.П. и капитан полиции Шляпкин Д.В.В службе участковых уполномоченных служат немало женщин. Среди них капитан полиции Зубенок И.В., старший лейтенант полиции Галецкая М.Ю. В текущем году ими было раскрыто не одно преступление, а на закрепленном участке царит порядок.Во все времена эта служба была нелегкой, ведь участковый всегда находится в самой гуще событий, в постоянном общении с людьми, его каждодневная работа сложна и многогранна. И объём работы у них достаточно большой: проверка всех состоящих на учёте, в том числе несовершеннолетних, поднадзорных, работа с заявлениями граждан, к ним чаще всего обращаются люди, когда им нужна помощь.За 10 месяцев текущего года участковыми Петушинского района выявлено более 150 преступлений превентивной направленности, пресечено более 1000 административных правонарушений.В день профессионального праздника коллектив отделения участковых уполномоченных ОМВД России по Петушинскому району поздравляет всех сотрудников и ветеранов службы, желает всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в нелегкой, но очень важной работе.***Александр Зайцев служит в УМВД России по городу Владимиру с 2018 года. Несмотря на сравнительно небольшой стаж, участковый уполномоченный уже успел завоевать авторитет и уважение среди граждан и проявить себя достойным защитником правопорядка.В апреле текущего года участковому позвонил 23-летний парень, проживающий на его участке, и сообщил о неадекватном поведении отца. Понимая, что парню может угрожать опасность, Александр тут же направился в его квартиру, помог успокоить отца и избежать возможных печальных последствий.Также в августе текущего года участковый уполномоченный полиции Александр Зайцев задержал подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью контролеру одного из транспортных предприятий города.Будни участкового нельзя назвать легкими. Расслабляться помогает футбол – давнее увлечение полицейского.Денис Морозов мечтал о службе в полиции с детства. Будучи ещё маленьким мальчишкой, он хотел гордо носить форму и быть в числе тех, кто стоит на страже порядка.В течении пяти лет Денис работал в своей родной Судогде, затем - в Ханты-Мансийском автономном округе, а в сентябре 2020 года Денис снова вернулся в город Владимир, где занял должность старшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу Владимир.- Участковый должен уметь анализировать обстановку на участке, быстро давать ответы на вопросы, касающиеся его жителей, быть объективным, никогда не принимать ту или иную сторону, помогать искать компромисс, - считает Денис.***17 ноября с Днём участкового уполномоченного полиции сотрудников этой службы из ОМВД России по Суздальскому району поздравляют не только коллеги, но и района. Без преувеличения можно сказать, что участковых здесь знают практически все местные жители.Участковые всегда в гуще людей и центре событий, всегда готовы откликнуться на призыв о помощи и днём, и ночью.Суздальские сотрудники ОУУП добиваются стабильно высоких результатов в работе.За 10 месяцев текущего года подразделением было принято и рассмотрено свыше 4400 сообщений и заявлений граждан. Сотрудники ОУУП с начала этого года раскрыли 77 преступлений, составили более 800 протоколов об административных правонарушениях.По-прежнему есть традиционные: о кражах, семейных конфликтах… А есть и те, в которых содержатся просьбы помочь убедить шумных соседей вести себя скромнее, уговорить подростков не курить, мужа не пить. И на каждую просьбу полицейские обязательно отзываются.Трудиться эффективно участковым уполномоченным помогает тесный, хорошо налаженный контакт с населением, старостами и активистами-общественниками, представителями администраций.В этом году участковые уже провели более 230 сходов-встреч с гражданами. А вот ещё один пример, который характеризует заслуженный авторитет участковых у населения – в прошедшем недавно во Владимирской области онлайн-голосовании второго (регионального) этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2020" второе место занял старший лейтенант полиции И.А. Пряхин из ОМВД России по Суздальскому району.Руководителями подразделения ОУУП в ОМВД являются подполковники полиции Александр Евгеньевич Беспалов, которому непосредственно подчиняются все участковые) и Алексей Юрьевич Волков (он, кроме этого подразделения, курирует ещё и отделение - по делам несовершеннолетних). Они пример для подражания подчинённым.