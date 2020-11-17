О молодых музыкантах заговорили после проекта канала "Россия" "Синяя птица" в 2016-м.

Танеевские музыкальные собрания продолжаются. Сегодня на сцену областной филармонии вышли братья Бессоновы. О молодых музыкантах заговорили после проекта канала "Россия" "Синяя птица" в 2016-м.Старшему Ивану-пианисту всего 18. В 16 лет стал лауреатом международного конкурса в Эдинбурге, его называют еще классическим Евровидением. Иван Бессонов уже приезжал во Владимир, а вот его братья скрипачи 16-летний Даниил и 14- летний Никита впервые в нашем городе. Семью Бессоновых называют самой музыкальной в России. Их мама Мария -известная скрипачка, папа Алексей - композитор и звукорежиссер. Началась сегодняшняя программа с "Времен года" Чайковского в исполнении Ивана Бессонова.Иван Бессонов, пианист, лауреат международных конкурсов: «Появились "Времена года" в руках относительно недавно в программе, поэтому я сейчас начинаю вводить этот цикл в мою концертную жизнь. Не потому что моя победа связана с Чайковским, а потому что это потрясающе красивая музыка, и я очень ее люблю».Вера Куликова