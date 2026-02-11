Деревенская семья попала в первый раз в жизни в большой город. Жена сразу же потащила мужа и сына в огромный торговый центр и тут же принялась бегать из отдела в отдел, совсем забыв о домочадцах. Предоставленные самим себе, ковбои слонялись по залу, глазея по сторонам. Их внимание привлекла полная пожилая женщина, сидевшая в инвалидной коляске около каких-то дверей и внимательно смотревшая на лампочки над ними. Подойдя поближе, они увидели цифру ""1"", и в этот момент двери открылись. Женщина въехала
вовнутрь. Заглянув вслед за ней, мужчины увидели глухую комнатушку без окон. Двери закрылись, и светящиеся номерки отсчитали до десяти. Затем последовал обратный отсчет, и на цифре ""1"" двери открылись вновь. Две челюсти синхронно стукнулись об пол... Окинув
еще анекдот!