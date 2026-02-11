Пришел наркоман в парикмаХЕРскую...в наушниках, и говорит :" Постригите меня красиво, но только я наушники не буду снимать, я хорошо заплачу "
ПарикмаХЕРша : " Ок, давай" Почти уже закончила его стричь - и неловким движением, случайно сбрасывает наушники с головы на пол.... Парень начинает кашлять и хрипеть, синеет и в судорогах умирает на глазах работников цирюльни.Мастер, побелевшая от шока, в растеряности берет наушники, прикладывает к уху и слышит :" ...вдох.....выдох...вдох....выдох.....
еще анекдот!