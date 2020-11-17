Продолжаются работы на месте катастрофы.

Продолжаются работы на месте катастрофы.Вылившимся из 33 поврежденных цистерн мазутом (на фото) залито 12,5 тыс. кв. метров. Это два пятна площадью 2,5 тыс. кв. метров и 10 тыс. кв. метров.Напомним, что в результате аварии пострадал один человек, из нескольких цистерн разлились нефтепродукты, повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Возгорания не последовало.Для дальнейшего предотвращения пожара силами сотрудников МЧС создана пенная подушка, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На месте работает группировка сил и средств в составе 274 человек, 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 78 человек, 21 единица техники.