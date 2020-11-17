Продолжаются работы на месте катастрофы.
Продолжаются работы на месте катастрофы.
Вылившимся из 33 поврежденных цистерн мазутом (на фото) залито 12,5 тыс. кв. метров. Это два пятна площадью 2,5 тыс. кв. метров и 10 тыс. кв. метров.
Напомним, что в результате аварии пострадал один человек, из нескольких цистерн разлились нефтепродукты, повреждено железнодорожное полотно в оба направления. Возгорания не последовало.
Для дальнейшего предотвращения пожара силами сотрудников МЧС создана пенная подушка, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
На месте работает группировка сил и средств в составе 274 человек, 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 78 человек, 21 единица техники.