В целях сокрытия совершенного преступления обвиняемый попросил помощи в перевозке тела одного из родственников.

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор 40-летнему жителю города. Он признан виновным в убийстве знакомой.По информации регионального Следклма, утром 24 апреля у обвиняемого в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт с 35-летней знакомой. Мужчина нанес не менее 9 ударов металлической пряжкой ремня по голове потерпевшей, после чего повалил ее на пол и нанес множественное удары ножом в шею и руку. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.В целях сокрытия совершенного преступления обвиняемый попросил помощи в перевозке тела одного из родственников. Однако, прибыв на место происшествия, он отказал в предоставлении подобной «услуги» и вызвал скорую помощь и сообщил о случившимся в правоохранительные органы. Обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.Мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.