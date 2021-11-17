В его картинах нет ничего наносного или вымученного. Каждая работа по-своему проста и гармонична: от тихих городских и сельских улочек до живописных уголков природы, не тронутых человеком.

В его картинах нет ничего наносного или вымученного. Каждая работа по-своему проста и гармонична: от тихих городских и сельских улочек до живописных уголков природы, не тронутых человеком. Эдуард Солодилов, художник, председатель клуба «Колорит» Здесь то, что я люблю, как я люблю каждый день, только это. Я не люблю выстраивать какую-то тему, подстраивать что-то под неё: