В областном центре почтили память Николая Столетова. 14 ноября, исполнилось 190 лет со дня рождения...

В областном центре почтили память Николая Столетова. 14 ноября, исполнилось 190 лет со дня рождения известного военачальника и географа, уроженца города Владимира.Захоронен Николай Григорьевич на Князь-Владимирском кладбище. Цветы к месту захоронения возложили директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Опорный вуз региона носит имя братьев Александра и Николая Столетовых. Университет взял на себя ответственность по уходу за захоронениями выдающихся братьев, отметил ректор. Ежегодно в вузе проходят встречи, посвященные их памяти.