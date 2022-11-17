Первый выпуск альманаха «Владимир» вышел в далёком 1951 году. Тогда в него вошли произведения...

Первый выпуск альманаха «Владимир» вышел в далёком 1951 году. Тогда в него вошли произведения прозаиков и поэтов нашего края. В предисловии к изданию говорилось о необходимости публиковать лучшие произведения местных авторов и развивать литературное движение.В начале 60-х издание альманаха перестали печатать, но в 1995 году вновь возродили эту традицию.34-й сборник «Владимир - 2022» включает в себя стихи, прозу и краеведческие материалы 61-го автора.В программе презентации:выступления членов редколлегии альманаха: поэта, председателя правления Владимирского отделения Союза российских писателей - Дмитрия Кантова; поэта Юрия Поликарпова; члена Союза журналистов Владимирской области, краеведа, культуролога - Валерия Скорбилина;выступления авторов – писателей и краеведов Владимирской области;выступления бардов Анатолия Евсеенко (г. Суздаль), Елены Мамоновой (г. Владимир) и Юрия Лебедева (пос. Мстёра).Презентацию ведёт член Союза писателей России, член редакционной коллегии, поэт - Вадим Забабашкин.Мероприятие пройдёт во Владимирской областной научной библиотеке. Начало презентации в 15:00.Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте Культура.рф (16+).Фото: pxfuel.com/ Владимирская областная научная библиотека