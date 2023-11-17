Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали 61-летнего жителя Владимира.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали 61-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Об этом 17 ноября проинформировала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданин под псевдонимами публиковал в социальной сети разрушительный контент. В сообщении ведомства указано, что владимирец «призывал к расовой и национальной дискриминации людей, а также публиковал сообщения террористического и экстремистского характера, одобряя насильственную деятельность в отношении российского государства».В настоящий момент в отношении пожилого человека возбуждены уголовные дела. Сам фигурант помещён под стражу.