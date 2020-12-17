Перевозчиков обязали урезать расписание.

Перевозчиков Владимирской области обязали урезать расписание пригородных и межрегиональных маршрутов.Отменены рейсы маршрута № 507 «Владимир — Гусь-Хрустальный»: с отправлением из Владимира - в 7.30, 11.50, 14.00, 16.00, 18.00; из Гусь-Хрустального – в 7.20, 9.00, 13.30, 16.00, 17.00.Изменён маршрут «Владимир – Юрьев-Польский»: отправление из Владимира - в 6.45, 12.30, 16.30; из Юрьева-Польского - в 9.30, 15.00, 19.00.Временно отменено сообщение «Владимир — Иваново» с отправлением из Владимира в 9.20 и 12.50; «Владимир — Шуя» с отправлением из Владимира - в 16.00, 19.00, 20.00, 21.30; «Ковров — Иваново» с отправлением из Коврова в 17.25.Вдобавок к ним, приостанавливается сообщение по маршруту «Муром — Иваново — Муром».Информацию по новому расписанию можно уточнить на владимирского автовокзала и по телефону: 8 (4922) 32-37-90.Добавим, что с 26 декабря ужесточаются правила въезда в соседнюю Ивановскую область. Попасть в текстильный край можно будет со справкой об отсутствии ковида, либо с документом о наличии антител, либо по приезду в регион уйти на самоизоляцию.