Конфликт между женщинами закончился поножовщиной. Региональный Следком завёл уголовное дело на 34-летнюю жительницу Вязников. По версии следствия, две женщины распивали спиртные напитки.

Конфликт между женщинами закончился поножовщиной. Региональный Следком завёл уголовное дело на 34-летнюю жительницу Вязников. По версии следствия, две женщины распивали спиртные напитки. Одна из них начала своей знакомой высказывать претензии в отношении её покойной матери. В итоге оскорблённая женщина избила оппонентку и нанесла удар ножом. 64-летняя потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемую в убийстве заключили под