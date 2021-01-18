Если человек переболел коронавирусом, то с момента выздоровления должно пройти полгода.
В регионе проходит вакцинация от коронавируса. По данным департамента здравоохранения, н
а сегодняшний день 1485 жителей области уже привились от коронавируса, 915 человек прошли полный цикл вакцинации.
В Камешковскую ЦРБ поступила вторая партия вакцины пока небольшая - 100 доз. С пациентами и врачами поговорила наш корреспондент Анастасия Сахарова.
Перед вакцинацией каждый пациент заполняет анкету. Его осматривает врач. Он измеряет температуру и давление. Если человек переболел коронавирусом, то с момента выздоровления должно пройти полгода. Если КОВИД-19 не подтвержден, но есть сомнения, следует пройти тест на антитела.
Условия хранения строгие. Вакцину держат при температуре -18 градусов. Здесь две дозы - одну используют сегодня. Вторую - через 21 день. Вакцину достают за полчаса и флакон должен быть использован в течение двух часов.
Каждый флакон рассчитан на пять человек. В Камешковскую ЦРБ пока поступило всего 200 доз вакцины. Партии небольшие - из-за условий хранения. Сейчас привиться от коронавируса могут уже не только медицинские работники и учителя, но и все остальные граждане. Почти половина желающих - пенсионеры с хроническими заболеваниями - с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Татьяна Манушина, пенсионер: «Все нормально, у меня дочь тоже уже делала прививку и сказала, что рука болела три дня. Потому что уколы глубокие. А так все хорошо. И меня тоже записали».
Первую партию «Спутника
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” в Камешковской ЦРБ применили до нового года. Все прошло благополучно, рассказывает врач-инфекционист Наталья Шевахина.
Наталья Шевахина, врач-инфекционист Камешковской ЦРБ: «
Пока вот мы привили первых сто доз, не отмечалось какой-то реакции непредвиденной на введение вакцины».
Однако, прививка не даёт стопроцентную гарантию не заболеть. В Камешкове был случай, когда после вакцинации пациент заболел коронавирусом. Но он пока единичный. В остальном вакцина безопасна, утверждают медработники.
Ирина Комкова, главная медсестра Камешковской ЦРБ: «Прививаются пациенты первым компонентом дозы гамма ковид-2. На 21 день, на 7 февраля - будет второй компонент. Пациенты все предупреждены».
Вакцина противопоказана детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Больным с хроническими заболеваниями прививку делать можно, но не в период обострения. Для остальных ограничений нет.
Многие приходят семьями. Андрей Есешкин решился на прививку с супругой. Она работает в школе,
где уже переболела половина персонала и учеников.
Ирина Есешкина: «Я считаю, что вакцинироваться нужно. Я делаю все прививки, которые положено. Поэтому эту прививку во время эпидемии считаю необходимым сделать».
Андрей Есешкин: «
Побаиваюсь, но что же делать. Вакцина новая. Будем первыми. Следом за мной пойдут еще люди».
До конца января в регион поступит 51 тысяча доз вакцины. Она будет равномерно распределена между районами. И тогда возможность защититься от коронавируса появится у большего количества людей.
Анастасия Сахарова. Илья Хлудов
«Вести-Владимир»