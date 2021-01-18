Если человек переболел коронавирусом, то с момента выздоровления должно пройти полгода.

В регионе проходит вакцинация от коронавируса. По данным департамента здравоохранения, на сегодняшний день 1485 жителей области уже привились от коронавируса, 915 человек прошли полный цикл вакцинации.В Камешковскую ЦРБ поступила вторая партия вакцины пока небольшая - 100 доз. С пациентами и врачами поговорила наш корреспондент Анастасия Сахарова.Перед вакцинацией каждый пациент заполняет анкету. Его осматривает врач. Он измеряет температуру и давление. Если человек переболел коронавирусом, то с момента выздоровления должно пройти полгода. Если КОВИД-19 не подтвержден, но есть сомнения, следует пройти тест на антитела.Условия хранения строгие. Вакцину держат при температуре -18 градусов. Здесь две дозы - одну используют сегодня. Вторую - через 21 день. Вакцину достают за полчаса и флакон должен быть использован в течение двух часов.Каждый флакон рассчитан на пять человек. В Камешковскую ЦРБ пока поступило всего 200 доз вакцины. Партии небольшие - из-за условий хранения. Сейчас привиться от коронавируса могут уже не только медицинские работники и учителя, но и все остальные граждане. Почти половина желающих - пенсионеры с хроническими заболеваниями - с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Татьяна Манушина, пенсионер: «Все нормально, у меня дочь тоже уже делала прививку и сказала, что рука болела три дня. Потому что уколы глубокие. А так все хорошо. И меня тоже записали».Первую партию «Спутника” в Камешковской ЦРБ применили до нового года. Все прошло благополучно, рассказывает врач-инфекционист Наталья Шевахина.Наталья Шевахина, врач-инфекционист Камешковской ЦРБ: «Пока вот мы привили первых сто доз, не отмечалось какой-то реакции непредвиденной на введение вакцины».Однако, прививка не даёт стопроцентную гарантию не заболеть. В Камешкове был случай, когда после вакцинации пациент заболел коронавирусом. Но он пока единичный. В остальном вакцина безопасна, утверждают медработники.Ирина Комкова, главная медсестра Камешковской ЦРБ: «Прививаются пациенты первым компонентом дозы гамма ковид-2. На 21 день, на 7 февраля - будет второй компонент. Пациенты все предупреждены».Вакцина противопоказана детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Больным с хроническими заболеваниями прививку делать можно, но не в период обострения. Для остальных ограничений нет.Многие приходят семьями. Андрей Есешкин решился на прививку с супругой. Она работает в школе,где уже переболела половина персонала и учеников.Ирина Есешкина: «Я считаю, что вакцинироваться нужно. Я делаю все прививки, которые положено. Поэтому эту прививку во время эпидемии считаю необходимым сделать».Андрей Есешкин: «Побаиваюсь, но что же делать. Вакцина новая. Будем первыми. Следом за мной пойдут еще люди».До конца января в регион поступит 51 тысяча доз вакцины. Она будет равномерно распределена между районами. И тогда возможность защититься от коронавируса появится у большего количества людей.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов«Вести-Владимир»