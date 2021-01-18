Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года.

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink. За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели