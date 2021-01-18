Вот некоторые классические вопросы, которые спрашивают у Сиднейского Олимпийского Комитета через их сайт. На некоторые вопросы дан ответ.
Q. Я слышал, что все Австралийские женщины красивы. Правда ли это и если это так, Вы можете посылать мне фотографии некоторых? (Италия)
Q. Есть ли ветер в Австралии? Я также никогда не видел дождь по телевизору, и как же тогда у вас растут растения? (Великобритания)
A. Вверх.
Q. Смогу ли я увидеть кенгуру на улице? (США)
A. Зависит от того, сколько пива вы выпили.
Q. Которое направление я должен выбрать - от Перта к Дарвину или от Дарвина к Перту, чтобы солнце не светило в глаза? (Германия)
A.Превосходный вопрос, учитывая то, что Олимпийские игры проводятся в Сиднее.
Q. Я хочу идти от Перта до Сиднея: я могу идти
еще анекдот!