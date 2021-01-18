На одного меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 21 511. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 36 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (18 новых КОВИД-носителей).

На одного меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 21 511. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 36 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (18 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Мурома (17 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 4 540 случаев (+36) Гусь-Хрустальный — 2 746 случаев (+18) Муром