В нём появится актовый зал, православная библиотека, кафе и домовая церковь.

Во Владимире двухэтажный особняк бывшей духовной семинарии пополнил имущество РПЦ. Об этом сообщает Владимирская епархия.В здание на Большой Московской переедет Молодёжный центр, в котором появится актовый зал, православная библиотека, кафе и домовая церковь.Ранее в объекте культурного наследия работал филиал Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. В 2012 году после принятия закона о передаче церкви имущества из государственной собственности, РПЦ заявило о правах на памятник архитектуры.Несколько лет владельцы отказывались освобождать помещения, но в 2021 году всё-таки передали их епархии. Сейчас в «доме ректора» идёт ремонт. Рабочие уже заменили часть коммуникаций. Реконструкция завершится весной текущего года.