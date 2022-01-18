Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась.

Во Владимире заведующая детсадом призналась в служебном подлоге. Она фиктивно трудоустроила троих своих знакомых сторожами.Как рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова, расследование уголовного дела завершено. Женщина инкриминируют часть первую статью 292 УК РФ.По версии следствия, с сентября 2019 года по июль 2021 года она из корыстных побуждений, используя служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве троих мужчин должность сторожа. Фактически её друзья не исполняли должностные обязанности, но получали зарплату.Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.